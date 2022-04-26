Bilecik'te hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından il genelinde yakalama kararı bulunan kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. saklandığı bağ evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te aranan hükümlü bağ evinde yakalandı - Son Dakika