Bilecik'te aranan hükümlü bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te aranan hükümlü bağ evinde yakalandı

26.04.2022 11:52
Bilecik'te aranan hükümlü bağ evinde yakalandı

Bilecik'te hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bilecik'te hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından il genelinde yakalama kararı bulunan kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. saklandığı bağ evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te aranan hükümlü bağ evinde yakalandı - Son Dakika


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