Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı

6 saat önce

Bilecik'e bağlı Bozüyük ilçesinde hırsızlık suçundan dolayı aranan şahıs, Kütahya'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bilecik'te aranan şahıs Kütahya'da yakalandı, System.String[]

Bilecik'e bağlı Bozüyük ilçesinde hırsızlık suçundan dolayı aranan şahıs, Kütahya'da polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Bozüyük ilçesinde işlediği hırsızlık suçundan dolayı 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan A.K. (46), Kütahya Merkez Evliye Çelebi Mahallesi Çamlıca yolu üzeri yeşil alanda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar ve Cinayet Ekiplerince kıskıvrak yakalandı.


Yakalanan şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan A.K. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubeye götürüldü. - KÜTAHYA

Bozüyük, Bilecik, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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