Bilecik'te arazi yangını - Son Dakika

Bilecik'te arazi yangını
7 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde orman yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde orman yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bozcaarmut Mesire Yeri'ne piknik için gelen vatandaşların yaktığı mangal ateşi bölgedeki kuru otları tutuşturdu.
Hızla büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ormana sıçramadan söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:32 Kaynak: AA
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