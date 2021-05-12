Bilecik'te arife yoğunluğu - Son Dakika

Bilecik'te Ramazan Bayramının bir gün öncesinde çarşıda alışverişi yoğunluğu yaşanırken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bilecik'te Arife Günü'nde vatandaşlarda alışveriş telaşı başlarken, başta baklava, şekerci ve kuruyemişçilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Teyfikbey Caddesi üzerinde bir kuruyemişçi dükkanında önünde oluşan metrelerce kuyruk diğer sokağa taşarken, vatandaşlar alışveriş yapmak için dakikalarca bekledi. Emniyet ekipleri kenttin yoğun olan caddelerinde hem trafik hem de asayiş uygulaması yaparken, vatandaşlara devamlı sosyal mesafe konusunda anonslar yapıldı. - BİLECİK