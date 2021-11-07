Bilecik'te arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te içki içen bir arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada silah konuştu. Bir kişi ayaklarından yaralandı.

Alınan bilgilere göre; merkeze bağlı Aşağıköy'de 3 kişilik bir arkadaş grubu, köyün girişindeki Devlet Demiryollarına ait köprü altında içki içmeye başladı. Şahıslardan O.B. ile C.Ş.A. arasında tartışma nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası O.B. yanındaki silahlı çıkarıp C.Ş.A. ayalarına ateş etti. Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, olay yerinden kaçan şahıs ekipler takibe düştü. Şahıs kovalamaca sonunda kaçtığı araçla birlikte Aşağıköy'de evinin önünde polislere teslim oldu.

Olay yerinde çok sayıda kovan bir adet silah ele geçirilirken, polis geniş çaplı güvenlik aldı.