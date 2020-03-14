Bilecik'te askerler, İdlib şehitleri anısına fidan dikti - Son Dakika

Bilecik'te askerler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerin anısına fidan dikti.

Bilecik Valiliği, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde tugay komutanlığı alanında, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu fidanlar toprakla buluşturuldu.



Etkinliğe katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehitlerin unutulmayacağını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şentürk, şunları belirtti:

"Şehitlerimizin adları ilelebet hem millet olarak dimağımızda muhafaza edeceğiz hem de Bilecik olarak kutsal vatan toprağı üzerinde yaşatmak istiyoruz. Burada şehitlerimizin isimlerini bu fidanlarda yaşattığımız gibi burada emek sarf ederek bu fidanları toprakla buluşturarak geleceklerine bir miras bırakmış olacağız."

Yapılan duanın ardından Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Cüneyt Yaman ile askerler, İdlib şehitlerinin isimlerinin bulunduğu çam ağacı ile 60 adet aşılı fidan ve ceviz, 3 dekarlık alana 10 bin kök çileği, toprakla buluşturdu.