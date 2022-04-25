Bilecik'te "Atık Malzemeni Getir, Oyuncağını Götür" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te "Atık Malzemeni Getir, Oyuncağını Götür" etkinliği düzenlendi

25.04.2022 12:52
Bilecik'te "Atık Malzemeni Getir, Oyuncağını Götür" etkinliği düzenlendi

Bilecik'te Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Atık Malzemeni Getir, Oyuncağını Götür" etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik'te Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Atık Malzemeni Getir, Oyuncağını Götür" etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Geri dönüşüm ve sıfır atık" kılavuzu faaliyetleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitülerinden sağlığa uygun, atık ve geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak yapılması projesi hayata geçirildi.

Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çocuk Bakım Elemanı Kursu öğretici ve kursiyerleri, sağlıklı atık kapsamında olan, kullanılmayacak durumdaki eski kazaklar, atık yün ipler, çoraplar, eldivenler ve düğmeler ile çocuklara oyuncaklar hazırladı.

Usta öğretici ve kursiyerler, kağıt, plastik, cam atıkları ile geri dönüşümü olan malzeme getiren çocuklara, geri dönüşüm malzemeleri ile yaptıkları oyuncakları hediye etti.

Kurum müdürü Levent Susam, geleceğin daha az tüketim, daha az üretim prensibi ile şekillenmesi gerektiğini vurgulayarak, uygulama ile çocuklara geri dönüşümün işleyişini somut olarak görme ve yaşama imkanını sunmak istediklerini ifade etti.

Susam ayrıca çocukların geri dönüşüm konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

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milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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