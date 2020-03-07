Bilecik'te atık yağların toplanması için mahallelere depolar konuldu - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından "Atık yağlarını dökmüyor doğayı koruyor" adlı proje kapsamında mahalle konaklarına atık yağ toplama depoları konuldu.



Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gürkan Akyurt, yaptığı açıklamada, hazırlanan çalışma kapsamında vatandaşların mutfaklarındaki atık yağları belirlenen noktalara bırakarak, doğa ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını belirterek, toplanan atık yağların ekonomiye de katkılarının olacağını kaydetti.

Amaçlarının hem çevre ile doğayı korumak hem de insanları bilinçlendirmek olduğunu bildiren Akyurt, "İlk etapta mahalle muhtarlıkların bulunduğu noktalara atık yağ depoları koyduk. Okullar, siteler ve mahalle konakları ile belirli noktalara sonraki aşamada teslim edeceğiz. Proje ile sadece doğayı ve çevreyi korumakla yetinmiyor, atık yağların yer altı ve yer üstü sulara karışmasını da engellemiş oluyoruz. Aynı zamanda şehrin kanalizasyon sistemine de büyük katkılar sağlamış oluyoruz." ifadesinde bulundu.

Akyurt, vatandaşların belirlenen noktalara getirdiği yağ karşılığında çeşitli hediyeler vereceklerini bildirdi.