Bilecik'te Av Komisyonu toplantısı - Son Dakika
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Bilecik'te Av Komisyonu toplantısı

6 saat önce

Bilecik İl Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.

Bilecik'te Av Komisyonu toplantısı, System.String[]

Bilecik İl Av Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı.


Yılmaz, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğündeki toplantı sonrası yaptığı açıklamada, av ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi için il av komisyonlarının alacakları kararların hayati önem taşıdığını belirtti.


Komisyon olarak yeni av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Akın, il genelinde av hayvanı türlerinin biyolojileri ve popülasyon durumu dikkate alınarak avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak edilen av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususların belirlenerek karara bağlandığını kaydetti.


Toplantıda ayrıca bölgesel avcı üye seçimi yapıldı.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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