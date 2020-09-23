Bilecik'te Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Bilecik'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği düzenlendi.

Edebali Stadyumu'nda düzenlenen etkinliklerde, ateşleri ölçülerek alana giren sporcular, sosyal mesafe ve maske takarak spor yaptı.

Güreş, masa tenisi, badminton, voleybol ve judo dallarında gösteri yapan sporcuları ziyaret eden Vali Bilal Şentürk, sporcularla birlikte, etkinliklere çevrimiçi bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu selamladı.

Sporculara başarı dileyen Vali Şentürk, hafta kapsamında kentte etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.