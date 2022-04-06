Bilecik'te ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Bilecik'te ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

06.04.2022 10:25
Bilecik'te ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük ilçesinde çiftçilere ayçiçeği ve nohut tohumu dağıttı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük ilçesinde çiftçilere ayçiçeği ve nohut tohumu dağıttı.

Bilecik Valiliği himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yürütücülüğünde "Ayçiçeği Üretimini Geliştirme" ve "Tarlada Nohut Nadası Unut" projeleri kapsamında Türkiye'de yetişen önemli endüstriyel bitkilerden olan ayçiçeği ve nohudun üretimini artırmak ve çiftçiyi desteklemek amacıyla tohum dağıtımı yapıldı.

Bozüyük Kapalı Pazaryeri'ne gerçekleşen törende konuşan Vali Kızılkaya, ayçiçeği yağına olan taleple üretimin daha da çok artırılması gerektiğini söyledi.

Hayata geçirilen projelerle çiftçinin üretiminin artacağını ve buna bağlı olarak da geliri ile refah seviyesinin yükseleceğini kaydeden Kızılkaya şunları kaydetti:

"2021 yılında ilimizde 69 bin dekar yağlık ayçiçeği üretimi yapıldı. Bu yıl tohum desteği ile Bilecik'teki yağlık ayçiçeği üretimini 99 bin dekara kadar çıkartmayı hedefliyoruz. 7 ilçe ve Bilecik merkez olmak üzere bin 100 çiftçimize 11 ton yağlık ayçiçeği tohumunu dağıtmayı planladık. Desteklemeyle birlikte 30 dekar fazladan ekilecek olan yağlık ayçiçeğiyle ilimize fazladan gelir sağlanması düşünülüyor. Diğer yandan çiftçilerimize verilen nohut tohumu desteğiyle 2 bin 500 dekar dolaylarında olan nohut ekiminin 3 bin 500 dekarın üzerine çıkarılması hedefleniyor. Tohumlarımızı verimli Bilecik topraklarıyla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."

Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da ürüne olan arzın artmasıyla üretimde de hamleler yapılarak artırılması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Kızılkaya tarafından üreticilere tohumları teslim edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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