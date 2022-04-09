Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı

09.04.2022 10:45
Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kara yolundaki aydınlatma direklerinden kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kara yolundaki aydınlatma direklerinden kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

D-650 kara yolunda elektrik dağıtım firmasına ait aydınlatma direklerinden farklı zamanlarda kablo hırsızlığı yapılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Aynı yolda şüphe üzerine bir aracı takibe alan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kişiden İ.Ö. ve S.A'nın il genelinde 6 faili meçhul hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. ve S.A. tutuklandı, E.A. serbest bırakıldı.

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Jandarma, Osmaneli, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te aydınlatma direklerinden kablo çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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