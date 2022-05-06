Bilecik'te ayılar kent merkezi yakınındaki arı kovanlarına zarar verdi - Son Dakika
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Bilecik'te ayılar kent merkezi yakınındaki arı kovanlarına zarar verdi

06.05.2022 12:34
Bilecik'te ayılar kent merkezi yakınındaki arı kovanlarına zarar verdi

Bilecik'te ayılar, kent merkezi yakınında arazide bulunan 10 arı kovanını parçaladı.

Bilecik'te ayılar, kent merkezi yakınında arazide bulunan 10 arı kovanını parçaladı.

500 Evler mevkisinde 10 yıldır arıcılık yapan Fevzi Can, araziyi kontrol etmeye gittiğinde, kovanlarının tamamının ve bahçesinin talan edildiğini gördü.

Can, gazetecilere, demir tellerle çevrili bahçesindeki kovanlarına ayıların zarar verdiğini söyledi.

Bu bölgede ayıların ayak izlerini gördüğünü belirten Can, "Şehir merkezine ve insanlara yakın olduğu için böyle bir şey beklemiyorduk. Tüm kovanları parçalamış ve içi dolu 10 kovandaki balları da yemişler. Zararımız büyük. Moralimiz çok bozuldu, bu bizim ekmek teknemiz." dedi.

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Fevzi Can, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te ayılar kent merkezi yakınındaki arı kovanlarına zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te ayılar kent merkezi yakınındaki arı kovanlarına zarar verdi - Son Dakika
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