Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Badminton Turnuvası Düzenlendi

Bilecik'te Badminton Turnuvası Düzenlendi

1 saat önce

Bilecik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Badminton Turnuvası düzenlendi.

Bilecik'te Badminton Turnuvası Düzenlendi, System.String[]
Bilecik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Badminton Turnuvası düzenlendi.

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva kentte Badminton branşın da faaliyet gösteren sporcuların annelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada veliler birbirleriyle doyasıya yarışırken, turnuvaya katılan velilere madalyalarını çocukları takdim etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:33 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Bilecik, Yaşam
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