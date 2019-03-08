Bilecik'te Badminton Turnuvası Düzenlendi
1 saat önce
Bilecik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Badminton Turnuvası düzenlendi.
Bilecik
'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Badminton Turnuvası düzenlendi.
Bilecik Atatürk
Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva kentte Badminton branşın da faaliyet gösteren sporcuların annelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada veliler birbirleriyle doyasıya yarışırken, turnuvaya katılan velilere madalyalarını çocukları takdim etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:33 Kaynak: İHA
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