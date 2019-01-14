Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk'ün katılımıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, System.String[]
Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk'ün katılımıyla Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Şentürk, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, daire müdürleri ile merkez ve ilçe köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, toplumların sağlıklı bireylerle ancak geleceklerini sağlıklı olarak inşa edebileceklerini ve geleceklerine güvenebileceklerini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra sağlıklı bir geleceğin de oluşturulması gerektiğini vurgulayan Şentürk, "Toplum adına bizim temel yatırımları, ekonomik kalkınmasını sağlamak gibi görevlerimiz olduğu gibi toplumun sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmeyi sağlamak asıl vazifemiz olmalıdır." diye konuştu.

Şentürk, önceliklerinin kimsesizlerin kimsesi olabilmek noktasında devletin sağladığı imkanları doğru yerlere zamanında ulaşmasını sağlanması olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:16 Kaynak: AA

Jandarma, Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel
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