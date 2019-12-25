Bilecik'te "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' - Son Dakika

Bilecik'te "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"

6 saat önce

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

Bilecik'te

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şentürk, bağımlılığın her türlüsü ile mücadelenin süreceğini ve bu konuda asla taviz verilmeyeceğini söyledi.

Telefon bağımlılığının da ciddi bir tehdit olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Herkesin elinde telefon var ve insanlar artık boş vakitlerinde direkt telefona yöneliyor. Telefon bağımlılığı, sigaraya alternatif olmuş durumda. Mevcut tabloya bakıldığında bu üst üste gelen bağımlılıklar, özellikle genç kuşak açısından insana temel insani özelliklerini de kaybettirecek noktaya gelebilir. Bu bağımlılık zihin gücünü kullanıp dünyayı tanıyacak, kendini geliştirecek, hayal kuracak yeni kuşak açısından beyni uyuşturacak aktör olarak duruyor."

Sigara bırakmada önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Şentürk, "Sigara içenlerin sağlığı açısından onların sigarayı bırakmasını istiyoruz ama enerjimizin önemli bir bölümünü daha sigaraya başlamamış veya az sigara kullanan kişilere harcıyoruz. Sigaraya başlama potansiyeli olanların başlamaması, içenlerin en az şekilde etkilendiği bir hayat tarzının ne olabileceğine dair bir çalışma başlatıldı." dedi.

Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve bağımlılığın zararlarını konusundaki sunumlarla sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019 yılında en çok satılan telefon marka ve modeli belli oldu
Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi!

Son Dakika Haberleri
17:50 Bahçelievler'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur" - Son Dakika
17:50 Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki... - Son Dakika
17:50 Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1) - Son Dakika
17:49 Şentop ve Soylu, polis mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:53:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]