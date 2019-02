Bilecik'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin karar veya eylemle sonuçlanacak bir konu olmadığını, bir süreç olduğunu belirtti.



Bağımlılıkla mücadelenin, toplumun her kademesi tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Şentürk, şunları ifade etti:



"Bağımlılıktan kurtulan insan tekrar bağımlı olabiliyor, kötü alışkanlıkları olmayan insan da hayatının bir evresinde böyle bir şeye düşebiliyor. Bağımlılıkla mücadeleye, tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, her kesimden destek almak suretiyle topyekün süreklilik arz edecek şekilde devam edeceğiz. Her aşamada ve her platformda hassasiyetimizi ve görev bilincimizi sahaya yansıtmalıyız. Bu bir gönül işi. Gönül olmazsa bu işlerde sonuç hasıl olmuyor. İşimizi seveceğiz. Dolaysıyla işimizi gönüllü olarak yaparsak, hem sağlıklı bir toplum oluştururuz hem de bireysel olarak yaptığımız işten mutlu oluruz. Toplumda farkındalık oluşturarak, doğru yönlendirme içinde olmalıyız. Beraber yönlendiren ve beraber yönlenen olalım."



Şentürk, Bilecik'te Yeşilay Şubesinin kurulması yönünde çalışmaların yapıldığını, kısa sürede faaliyete geçeceğini bildirdi.



Toplantı, il genelinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

