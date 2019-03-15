Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Bahar Temizliği

Bilecik'te Bahar Temizliği

1 saat önce

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bilecik Pelitözü Gölpark başta olmak üzere kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları devam ediyor.

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Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bilecik Pelitözü Gölpark başta olmak üzere kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların daha rahat ortamlarda zaman geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen bahar temizliği kapsamında Pelitözü Gölpark'ta kış boyunca oluşan kirlilik ekipler tarafından temizlendi. Ekipler çalışmaları kapsamında ayrıca göl kenarındaki otlarla birlikte kötü görüntüye neden olan alanlarda da temizlik çalışması yaptı.

Cadde ve sokaklar yıkanıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında ayrıca kent merkezi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta yıkama işlemi yaptı. İl genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında cadde ve sokakları yıkama çalışmalarını da belirli aralıklarla gerçekleştirmeye devam edeceği bilgisi verildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Pelitözü, Bilecik, Yaşam
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