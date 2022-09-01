Kafası parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Kafası parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı

01.09.2022 11:43
Kafası parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Bilecik'te başı okul bahçesinin demir parmaklığına sıkışan 3 yaşındaki çocuk AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bilecik'te başı okul bahçesinin demir parmaklığına sıkışan 3 yaşındaki çocuk AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Bilecik Merkez, Gazipaşa Mahallesinde Osmangazi Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Zehra G. isimli çocuğun çığlıkları üzerine durumu fark eden ailenin çabaları sonuçsuz kalınca durum Bilecik Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)ekiplerine bildirildi. Çocuğun başının sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine 3 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu kurtardı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik Merkez, Gazipaşa, Bilecik, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafası parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kafası parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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