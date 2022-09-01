Olay Bilecik Merkez , Gazipaşa Mahallesinde Osmangazi Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Zehra G. isimli çocuğun çığlıkları üzerine durumu fark eden ailenin çabaları sonuçsuz kalınca durum Bilecik Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)ekiplerine bildirildi. Çocuğun başının sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine 3 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Bilecik Merkez, Gazipaşa, Bilecik, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kafası parmaklıklara sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

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