Bilecik'te başıboş köpekler tehlike saçıyor
3 saat önce
Bilecik kent merkezinde grup halinde gezen başıboş köpek sürüleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
kent merkezinde grup halinde gezen başıboş köpek sürüleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.
Merkez Bahçelievler Mahallesi
üzerinde sürü halinde gezen köpeklerler vatandaşları endişelendiriyor. Sürü halinde gezen köpeklerin insanlara saldırmadığını, ancak tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, Bilecik Belediyesi'nden bu duruma müdahale etmesini istediler. Vatandaşlar grup halindeki köpeklerin mahalle aralarında da sıklıkla görüldüğü belirterek, özellikle çocukları için endişe duyduklarını anlattılar. - BİLECİK
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