Son Dakika Haberleri: Bilecik'te başıboş köpekler tehlike saçıyor
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Bilecik'te başıboş köpekler tehlike saçıyor

3 saat önce

Bilecik kent merkezinde grup halinde gezen başıboş köpek sürüleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Bilecik'te başıboş köpekler tehlike saçıyor, System.String[]
Bilecik kent merkezinde grup halinde gezen başıboş köpek sürüleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Merkez Bahçelievler Mahallesi üzerinde sürü halinde gezen köpeklerler vatandaşları endişelendiriyor. Sürü halinde gezen köpeklerin insanlara saldırmadığını, ancak tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, Bilecik Belediyesi'nden bu duruma müdahale etmesini istediler. Vatandaşlar grup halindeki köpeklerin mahalle aralarında da sıklıkla görüldüğü belirterek, özellikle çocukları için endişe duyduklarını anlattılar. - BİLECİK
Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
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