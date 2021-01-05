Bilecik'te baskın yapılan evde 11 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te baskın yapılan evde 11 tabanca ele geçirildi

05.01.2021 14:56
Bilecik'te baskın yapılan evde 11 tabanca ele geçirildi

BİLECİK'te jandarmanın baskın yaptığı evde 9'u kurusıkı, 11 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

BİLECİK'te jandarmanın baskın yaptığı evde 9'u kurusıkı, 11 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan ilçesindeki oturan A.A. ve H.D.'nin evinde çok sayıda tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 9'u kurusıkı, 11 tabanca ile 19 mermi, 26 kurusıkı tabanca mermisi, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirmeye yarayan ve gerçek mermi atabilen muhtelif tabanca yedek parçaları ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Vezirhan, Jandarma, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te baskın yapılan evde 11 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te baskın yapılan evde 11 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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