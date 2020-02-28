Bilecik'te bayanlara özel Regaip Kandili programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te bayanlara özel Regaip Kandili programı düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'te bayanlara özel Regaip Kandili programı düzenlendi

6 saat önce

Bilecik'te 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili nedeniyle bayanlara özel programı düzenlendi.

Bilecik'te bayanlara özel Regaip Kandili programı düzenlendi, System.String[]

Bilecik'te 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili nedeniyle bayanlara özel programı düzenlendi.


Bilecik İl Müftülüğü tarafından merkez Şerifpaşa Camiinde bayanlara özel düzenlenen Regaip Kandili, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur'an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilgi ile karşılanan program, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu'nun sohbetinin ardından topluca yapılan dua ile son buldu.


Program akabinde programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BİLECİK

Regaib Kandili, Bilecik, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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