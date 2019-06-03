Son Dakika Haberleri: Bilecik'te bayram öncesi "drone" ile trafik denetimi
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Bilecik'te bayram öncesi "drone" ile trafik denetimi

1 saat önce

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kara yolunda "drone" desteğiyle denetim yaptı.

Bilecik'te bayram öncesi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kara yolunda "drone" desteğiyle denetim yaptı.
Aksaklık yaşanmaması için tüm tedbirleri alan trafik ekipleri, Bilecik- Bozüyük yolu Tüneller mevkisinde drone desteğiyle uygulama gerçekleştirdi.
Bilecik Valisi Bilal Şentük, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve polis ekiplerinin katıldığı denetimde, araçlar durdurularak "Karnemi Dolduruyorum, Trafiğe Güvenle Çıkıyorum" kampanyası çerçevesinde çocuklara "sürücü seyahat karnesi" verildi.
Vali Şentürk, trafikte farkındalık oluşturmak ve daha güvenli olmak adına yerel yöneticiler olarak hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti.
Trafik ekiplerinin bayram süresince 24 saat görevlerinin başında olacağını vurgulayan Şentürk, "Amacımız can kayıplarını önlemek. Özellikle hız konusu çok hassas bir konu. Bugün bakanlığımızın uygulaması kapsamında kurallara uyanları ödüllendireceğiz, uymayanları da cezalandıracağız. Bu işin özü bu. Hepimiz kurallara uyacağız, can ve mal kaybını önleyeceğiz. Çocuklarımıza not vermek üzere bir fırsat oluşturduk. Bu faaliyetin katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:16 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güncel
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