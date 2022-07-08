Adıyamanlı Besici: Hayvan Bir Ayda Bin Lira Yiyor, Bu Millet Ne Yapacak

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, Milletvekili, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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