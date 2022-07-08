Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi

Bilecik'te Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi
Bilecik Valiliğinde düzenlenen programda konuşan Vali Vekili Akgün Corav, katılımcıların bayramını kutlayıp, hayırlı bayramlar dileğinde bulundu.
Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
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