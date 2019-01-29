Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Bebka Toplantısı

Bilecik'te Bebka Toplantısı

1 saat önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu toplantısı Bilecik'te yapıldı.

Bilecik'te Bebka Toplantısı, System.String[]
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu toplantısı Bilecik'te yapıldı.


Valilik Toplantı Salonu'nda Bursa Valisi Yakup Canpolat başkanlığındaki toplantıya, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Keşikbaş ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.


BEBKA Yönetim Kurulu toplantısı, değerlendirilen ve başarılı bulunan fizibilite desteği talepleri, Eskişehir Mesleki Eğitim Merkezi güdümlü projesinin değerlendirilmesi, Bursa ili üniversite ihtiyaç analizine ilişkin hizmet alımının onaya sunulması, stajyer öğrenci alımı ve çalıştırılması konularının değerlendirilmesiyle sona erdi.

Bursa Valisi Canpolat ayrıca Vali Şentürk'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:39 Kaynak: AA

Eskişehir, Bursa, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu Otobüsü ile Yeğenine El Bombası Gönderen Dayı, Kendini Böyle Savundu Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi

Özlem Yıldız Gözaltına Alınan Eski Kocasını Adliyede Yalnız Bırakmadı Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:32:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Bebka Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]