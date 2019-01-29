Bilecik'te Bebka Toplantısı

Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) Yönetim Kurulu toplantısı Bilecik'te yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu'nda Bursa Valisi Yakup Canpolat başkanlığındaki toplantıya, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin
, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Keşikbaş ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim katıldı.
BEBKA Yönetim Kurulu toplantısı, değerlendirilen ve başarılı bulunan fizibilite desteği talepleri, Eskişehir Mesleki Eğitim Merkezi güdümlü projesinin değerlendirilmesi, Bursa ili üniversite ihtiyaç analizine ilişkin hizmet alımının onaya sunulması, stajyer öğrenci alımı ve çalıştırılması konularının değerlendirilmesiyle sona erdi.
Bursa Valisi Canpolat ayrıca Vali Şentürk
'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.