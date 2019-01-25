Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Bedelli Askerler Yemin Etti

Bilecik'te Bedelli Askerler Yemin Etti

1 saat önce

Bilecik'te, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bin 436 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni yapıldı.

Bilecik'te Bedelli Askerler Yemin Etti, System.String[]
Bilecik'te, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bin 436 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni yapıldı.

Kışlada 9. dönem bedelli askerler için gerçekleştirilen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Vali Bilal Şentürk, törende yaptığı konuşmada, "Vatani görevinizi tamamladığınız topraklar, kuruluşun ve kurtuluşun şehri, Bilecik'i unutmayın. Yıllar önce babalarınız Bilecik'te vatani görevlerini yapmışlar. Belki sizin çocuklarınız da burada vatani görevlerini yapacaklar. Farklı yerlerde vatana, millete hizmet etmeye devam edin." dedi.

9. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Mustafa Cebe de askerlerin ettikleri yeminin; Türk milletine ve Cumhuriyete, doğruluk ve muhabbetle hizmet, kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak itaat, vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda canını feda, namus, şeref ve dürüstlük ile Atatürk ilke ve inkılaplarına tam bağımlılık anlamında olduğunu ifade etti.

Tören, yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılması, birliğe ilk katılan, en uzak ilden gelen ve konuşma yapan erler ile geçmişte askerliğini 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında yapan ve oğulları aynı yerde vatani görevine devam edenlere Vali Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut ve Belediye Başkanı Nihat Can tarafından hediyelerinin verilmesi ve tören geçişiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Jandarma, bedelli, Bilecik, Güncel
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