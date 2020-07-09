Bilecik'te belediye ait 34 dükkan ihaleyle yeni sahiplerini buldu - Son Dakika

Bilecik'te belediye ait 34 dükkan ihaleyle yeni sahiplerini buldu

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait muhtelif 34 iş yerleri Belediye Başkanı Semih Şahin'in de katıldığı ihalede yeni sahiplerini buldu.

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait muhtelif 34 iş yerleri Belediye Başkanı Semih Şahin'in de katıldığı ihalede yeni sahiplerini buldu.

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Bilecik Belediyesi'ne ait muhtelif ve Bilecik merkez Aşağıköy Eskişehir- İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri, açık teklif usulü ile ihalesi gerçekleştirildi.Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda yapılan ihalede İstasyon Mahallesi Gar Sokak'ta bulunan 8 adet iş yeri yanı sıra Ertuğrulgazi Mahallesi, Osmangazi Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesindeki dükkanlar ihale edildi.


10 adet simit arabasının ihalesi yapıldı


İhale kapsamında ayrıca şehrin çeşitli noktalarında yer alacak 10 adet simit arabası, ihale ile yeni sahiplerine kavuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen simit arabalarında, şehrin estetik değerine katkı sunacak ve görüntü kirliliğine neden olmayacak şekilde simit satışı yapılacağını söyledi.Başkan Şahin ayrıca simit arabası ve simit satışında gerekli hijyen kurallarına da uyulması uyarısında bulundu.


Ali Rıza Özkay Caddesindeki otopark ihale edildi


İhalede ayrıca Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde yer alan yeni alışveriş merkezinin otoparkı ihale ile yeni sahibini bulurken, Gölpark'ta yer alan 3 adet iş yerinin ihalesi de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Semih Şahin ihale programını, vatandaşlara çalışmalarında kolaylıklar ve bol kazanç temennisini ileterek, bitirdi. - BİLECİK

Semih Şahin, Eskişehir, İstanbul, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te belediye ait 34 dükkan ihaleyle yeni sahiplerini buldu - Son Dakika
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