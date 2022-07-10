Bilecik'te belediye ekiplerince su baskınları sonrası çalışma yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te belediye ekiplerince su baskınları sonrası çalışma yapıldı

10.07.2022 13:07
Bilecik'te belediye ekiplerince su baskınları sonrası çalışma yapıldı

Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası belediye ekiplerince su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı.

Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası belediye ekiplerince su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, evlerini su basan, yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlar için belediye personellerinin sahada görev yaptığı belirtildi.

Çalışmaları Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız'ın da takip ederek mağduriyet yaşayan vatandaşlarla görüştükleri ifade edildi.

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Kaynak: AA

Fırtına, Bilecik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te belediye ekiplerince su baskınları sonrası çalışma yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te belediye ekiplerince su baskınları sonrası çalışma yapıldı - Son Dakika
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