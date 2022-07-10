Çalışmaları Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız 'ın da takip ederek mağduriyet yaşayan vatandaşlarla görüştükleri ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, evlerini su basan, yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlar için belediye personellerinin sahada görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bilecik'te belediye ekiplerince su baskınları sonrası çalışma yapıldı - Son Dakika

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