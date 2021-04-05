Bilecik'te belediye encümen üyeleri değişti - Son Dakika

Bilecik'te belediye encümen üyeleri değişti

05.04.2021 20:07
Bilecik'te belediye encümen üyeleri değişti, System.String[]

Bilecik Belediye Meclisi nisan ayı ilk birleşimi yapılırken, toplantıda meclis bir ve ikinci başkan vekilleri, asil ve yedek katip üyeleri ile belediye encümeni üyeleri seçildi.

Bilecik Belediye Meclisi nisan ayı ilk birleşimi yapılırken, toplantıda meclis bir ve ikinci başkan vekilleri, asil ve yedek katip üyeleri ile belediye encümeni üyeleri seçildi.

Bilecik Beledi Meclisi nisan ayı ilk birleşimi Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Gündemin ilk maddesi olan 5393 sayılı belediye kanununun 19'uncu maddesi gereği gizli oyla meclis 1'inci ve 2'inci başkan vekilleri, 2 asil, 2 yedek katip üye seçimleri yapıldı. Yapılan gizli oylamada CHP grubunun aday gösterdiği Mustafa Sadık Kaya 18, Nurten Bilecikligil 16 oy alarak, meclis 1'inci ve 2'inci başkan vekili seçilirken, 6 oy da boş çıktı. 2 asil, 2 yedek katip üye seçimlerinde ise CHP grubu Melek Mızrak Şubaşı ve Selami Tine'yi asıl, Birsen Okatan ve Bülent Kaya'yı yedek üye olarak önerdi. Yapılan oylamada 17'şer oy alan Melek Mızrak Şubaşı ve Selami Tine asil katip üye seçildi. Birsen Okatan 16, Bülent Kaya ise 15 oy alarak katip yedek katip üye olarak seçildi. Seçimde 6 oy boş çıktı.

Gündemin ikinci maddesi olarak 5393 sayılı belediye kanununun 33'üncü maddesi gereği gizli oyla 3 belediye encümeni üyesinin seçimi de yapıldı. Oylamada CHP grubu Ahmet Korkmaz, Muharrem Tüfekçioğlu ve Bülent Kaya'yı aday gösterdi. Yapılan gizli oylamada Ahmet Korkmaz ve Bülent Kaya 16'şar oy alırken, Muharrem Tüfekçioğlu 15 oy aldı. Aday olmayan Ahmet Gürses'e 2 oy çıkarken, 6 oyda boş kullanıldı. Buna göre Ahmet Korkmaz, Muharrem Tüfençioğlu ve Bülent Kaya yeni belediye encümen üyeleri oldu. Bir önceki dönemde bu görevi CHP'li Hüseyin Yıldız, Selami Tine ve Muharrem Tüfekçioğlu yürütüyordu. - BİLECİK

Bilecik'te belediye encümen üyeleri değişti

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Kaya, Bilecik, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te belediye encümen üyeleri değişti - Son Dakika


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