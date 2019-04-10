Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Belediye Meclisi Toplandı

Bilecik'te Belediye Meclisi Toplandı

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te Belediye Meclisi Toplandı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Şahin, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Salonundaki toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk yapılan toplantının ve alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak, meclis toplantılarının birinci başkan vekili tarafından yönetileceğini söyledi.

Yapılan düzenlemeyle meclis çalışmalarına hız ve pratik kazandıracaklarını belirten Şahin, birinci başkan vekili olarak Mustafa Sadık Kaya'yı görevlendirerek, pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere ayda iki kez yapılmasını kararlaştırıldıklarını ifade etti.

Toplantıda, 19 gündem maddesi görüşüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:11 Kaynak: AA
Şeyh Edebali, Semih Şahin, Bilecik, Güncel
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