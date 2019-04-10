Bilecik'te Belediye Meclisi Toplandı
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:11 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Semih Şahin
başkanlığında meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Şahin, Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Salonundaki toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk yapılan toplantının ve alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak, meclis toplantılarının birinci başkan vekili tarafından yönetileceğini söyledi.
Yapılan düzenlemeyle meclis çalışmalarına hız ve pratik kazandıracaklarını belirten Şahin, birinci başkan vekili olarak Mustafa Sadık Kaya
'yı görevlendirerek, pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere ayda iki kez yapılmasını kararlaştırıldıklarını ifade etti.
Toplantıda, 19 gündem maddesi görüşüldü.
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