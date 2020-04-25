Bilecik'te belediye tarafından evlere 170 bin adet maske dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te belediye tarafından evlere 170 bin adet maske dağıtıldı - Son Dakika

Bilecik'te belediye tarafından evlere 170 bin adet maske dağıtıldı

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından bir hafta içinde 170 bin adet maskeyi evlere dağıtıldığı söyleyerek, "Çarşı içindeki maske dağıtım noktasında 50 bin adet maske, 30 bin eldiven ve 12 bine yakın ufak el dezenfektanı ve 500 adet de kiloluk dezenfektanı dağıttık" dedi.

Bilecik'te belediye tarafından evlere 170 bin adet maske dağıtıldı, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye tarafından bir hafta içinde 170 bin adet maskeyi evlere dağıtıldığı söyleyerek, "Çarşı içindeki maske dağıtım noktasında 50 bin adet maske, 30 bin eldiven ve 12 bine yakın ufak el dezenfektanı ve 500 adet de kiloluk dezenfektanı dağıttık" dedi.


Bilecik Belediyesi olarak korona virüs Covid-19 salgınla mücadele konusunda yoğun bir çabanın içerisinde olduklarını hatırlatan Başkan Şahin, "Salgın ile mücadelemiz yaklaşık 2 ayı buldu. Belediye olarak hem fiziki anlamda hem de sosyal ve kültürel anlamdaki çalışmalarımız ile vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ilaçlama, dezenfekte ve benzeri faaliyetlerimizin dışında geçtiğimiz hafta itibariyle çalışma arkadaşlarımız evleri ziyaret ederek, vatandaşlarımıza maske dağıtımı yaptılar. Vatandaşlarımız da bu hizmetten oldukça memnun olduklarını ifade ediyorlar. Buna benzer çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta itibariyle yaklaşık şehrimizin birçok noktasında 50 bin adet maske, 30 bin eldiven ve 12 bine yakın ufak el dezenfektanı ve 500 adet de kiloluk dezenfektanı dağıtmıştık. Bu bir hafta içinde ise arkadaşlarımız evleri tek tek ziyaret ederek, yaklaşık 170 bin adet maskeyi vatandaşlarımıza dağıttı. Bu yöndeki dağıtım çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan isteğimiz sadece biraz daha sabretmeleri ve evlerinde kalmalarıdır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Koronavirüs, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:43 Kaynak: İHA

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