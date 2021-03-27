Bilecik'te Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Bilecik'teki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce başta Kayıboyu ve Orhangazi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Ali Erhun'un verdiği vaazı dinleyen Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve cemaat, namaz kılıp dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından, Sakal-ı Şerif vatandaşlara gösterildi.