Bilecik'te berber ve kuaförlere hijyen eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te berber ve kuaförlere hijyen eğitimi verildi - Son Dakika

Bilecik'te berber ve kuaförlere hijyen eğitimi verildi

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapan berber ve kuaförlere Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen eğitimi verildi.

Bilecik'te berber ve kuaförlere hijyen eğitimi verildi, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapan berber ve kuaförlere Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen eğitimi verildi.


Pazaryeri İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran tarafından Pazaryeri Gençlik Merkezi'nde berber ve kuaförlere Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen eğitimi verildi. Erduran, katılımcıları genel hijyen, dezenfeksiyonu, berberlerin ve kuaförlerin kullandıkları ekipmanlar ve aletlerini nasıl dezenfekte edileceği, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirdi.


"Bulaşıcı hastalıkların kan ve solunum yoluyla nasıl bulaştıkları bilgilerini verdik"


Erduran, konu ile ilgili verdiği bilgilerde, "Pazaryeri ilçemizde görev yapan berber ve kuaförlere genel hijyen dezenfeksiyonu, berberlerin ve kuaförlerin kullandıkları ekipmanlar ve aletlerini nasıl dezenfekte edileceği konusunda bilgilendirdik. Ayrı bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını, hepatit B, hepatit C, HIV virüsleri, batı Nil virüsü, bulaşıcı hastalıkların kan ve solunum yoluyla nasıl bulaştıkları, berber ve kuaförlerin kan ile temasları halinde ne yapması gerektiği bilgilerini verdik" dedi. - BİLECİK

Devlet Hastanesi, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erbaş, "Delillerimiz var" diyerek tartışma yaratan konuya noktayı koydu: Haramdır
Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren anket! İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: Fenerbahçe maçımız ertelenebilir

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:47:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te berber ve kuaförlere hijyen eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]