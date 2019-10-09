Son Dakika Haberleri: Bilecik'te berberler denetlendi
Son Dakika Yaşam Bilecik'te berberler denetlendi

Bilecik'te berberler denetlendi

1 saat önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde faaliyet gösteren berberlerde denetim yapıldı.

Bilecik'te berberler denetlendi, System.String[]

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde faaliyet gösteren berberlerde denetim yapıldı.


Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde başta genel temizlik olmak üzere birçok başlıkta kontroller yapıldı. Toplum ve insan sağlığı açısından önemli yer tutan hizmet birimleri içerisinde yer alan berber esnafına çeşitli uyarıların yapıldığı denetimlerde ayrıca fiyat etiketleri incelendi. Denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Amiri Sali Yılmaz, başta hijyen şartları olmak üzere birçok alanda kontroller yaptıklarını belirterek, "Birçok alanda olduğu gibi ilimizde faaliyet gösteren berberlere ilişkin kontroller yaptık. Berber traş fiyatları başta olmak üzere denetlediğimiz yerlerde, kullanılan aletlerin temizliği, iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğe uygunluğu, pazar günü çalışma belgesi, fiyat tarifesi, uyulması gereken genel temizlik, kullanılan sterilizayon makineleri, dezenfektan kullanılan aletler, çalışan personelin portör muayenelerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz" dedi.


Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini kaydeden Yılmaz, vatandaşların herhangi olumsuzlukları 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü hatlarını arayarak iletebileceklerini kaydetti. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
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