Bilecik'te "Berivan Ayağa Kalkmak İstiyor" Kampanyası

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İHH Bilecik İnsani Yardım Vakfınca başlatılan "Berivan ayağa kalkmak istiyor" kampanyasına Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can , destek verdi. Belediye Başkanı Can , eşi Nesrin Can ve İHH Bilecik Vakfı Başkanı Şemsettin Yıldırım ile doğuştan yürüme engelli olan ve fizik tedavisi gören 6 yaşındaki Berivan Öner'in yürümesi için İHH Bilecik Vakfınca sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya destek vermek amacıyla merkez Başköy 'de yaşayan Öner ailesini ziyaret etti.Öner'in yürümesini kolaylaştıracak yürüteç, ayakkabı ve çeşitli hediyeler veren Can, "Berivan'ın gözlerindeki umut ışığı, mutluluğu görülmeye değer. Böyle gerekli bir sosyal hizmette belediyenin de küçük bir katkısı olsun istedik. Belediye olarak bu tür durumlardaki vatandaşlarımıza imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya hazırız. Duyarlı davranışları sebebiyle İHH Bilecik Vakfına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.İHH Bilecik İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım da kampanyaya Bilecik halkının destek olmasını istedi.