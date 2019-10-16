Bilecik'te bıçaklı kavga: 1 yaralı
1 saat önce
Bilecik'te kavga sırasında bıçaklanarak yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Bilecik'te kavga sırasında bıçaklanarak yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
İstiklal Mahallesi'nde bir kahvehanede karşılaşan 17 yaşlarındaki F.A. ile H.İ.Y. arasında önceden bulunan husumet nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.İ.Y, F.A'yı karnından bıçaklayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan F.A'nın ameliyata alındığı, H.İ.Y'nin ise kısa sürede polis tarafından yakalandığı öğrenildi.
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