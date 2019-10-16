Bilecik'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan F.A'nın ameliyata alındığı, H.İ.Y'nin ise kısa sürede polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

İstiklal Mahallesi'nde bir kahvehanede karşılaşan 17 yaşlarındaki F.A. ile H.İ.Y. arasında önceden bulunan husumet nedeniyle tartışma çıktı.

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