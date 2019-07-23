Son Dakika Haberleri: Bilecik'te bıçaklı kavga: 3 yaralı
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Bilecik'te bıçaklı kavga: 3 yaralı

4 dakika önce

Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]
Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Atatürk Bulvarı 6 Eylül Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ç., Halil İbrahim Ç. ve Ali T. bıçakla yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ali T. ameliyata alınırken, diğer yaralılarda hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Atatürk Bulvarı, Bilecik, Eylül, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
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