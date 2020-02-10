Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Bilecik'te çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde, Barış Sargın (39) ile evinin yakınlarında alkol alarak gürültü yaptıkları ileri sürülen A.O, T.U. ve E.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası şahıslardan biri Barış Sargın'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sargın'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma A.O, T.U. ve E.E'yi gözaltına aldı.

Barış Sargın'ın iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Selimiye, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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