Bilecik'te Bin 436 Bedelli Asker Yemin Etti

Bilecik
2. Jandarma
Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bin 436 bedelli
askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.
9. dönem bedelli askerler için gerçekleştirilen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.
Vali Bilal Şentürk, burada yaptığı konuşmada, "Vatani görevinizi tamamladığınız topraklar, kuruluşun ve kurtuluşun şehri, Bilecik'i unutmayın. Yıllar önce babalarınız Bilecik'te vatani görevlerini yapmışlar. Belki sizin çocuklarınız da burada vatani görevlerini yapacaklar. Farklı yerlerde vatana, millete hizmet etmeye devam edin" dedi.
9. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Mustafa Cebe de askerlerin ettikleri yeminin; Türk milletine ve cumhuriyete, doğruluk ve muhabbetle hizmet, kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak itaat, vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda canını feda, namus, şeref ve dürüstlük ile Atatürk
ilke ve inkılaplarına tam bağımlılık anlamında olduğunu ifade etti.
Tören, yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılması, birliğe ilk katılan, en uzak ilden gelen ve konuşma yapan erler ile geçmişte askerliğini 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında yapan ve oğulları aynı yerde vatani görevine devam edenlere Vali Şentürk
, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut
ve Belediye Başkanı Nihat Can
tarafından hediyelerini vermesi ve tören geçişiyle sona erdi. - BİLECİK