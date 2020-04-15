Bilecik'te bin 495 kişi ve 16 araca seyahat izin belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te bin 495 kişi ve 16 araca seyahat izin belgesi verildi - Son Dakika

Bilecik'te bin 495 kişi ve 16 araca seyahat izin belgesi verildi

6 saat önce

Bilecik'te şehirler arası hareketliliği azaltmak için başlatılan çalışmalar kapsamında il genelinde oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna başvuran bin 495 kişi ve 16 araca seyahat izin belgesi verildi.

Bilecik'te bin 495 kişi ve 16 araca seyahat izin belgesi verildi, System.String[]

Bilecik'te şehirler arası hareketliliği azaltmak için başlatılan çalışmalar kapsamında il genelinde oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna başvuran bin 495 kişi ve 16 araca seyahat izin belgesi verildi.


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan yeni tip Korona virüs Covid-19 vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak amacıyla mücbir sebebi olan vatandaşların yolculuk yapabilmesi için il merkezi ve ilçelerde "Seyahat İzin Kurulları" oluşturuldu. Bilecik Belediye Yeni Otogar içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak başkanlığında, emniyet, belediye, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisinden oluşan kurul, vatandaşların genelgede belirtilen zaruri şartları taşımaları halinde şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşların taleplerini takip ediliyor. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş veya gidiş/geliş için 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli oluyor.


Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabiliyor.


Öte yandan Bilecik'te Seyahat İzin Kuruluna başvuran bin 495 kişi ve 16 araca seyahat izin belgesi verildiği öğrenildi. - BİLECİK

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:24 Kaynak: İHA

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