Bilecik'te bin 719 işletmeye 1 milyon 688 bin 85 TL ödeme - Son Dakika

Bilecik'te bin 719 işletmeye 1 milyon 688 bin 85 TL ödeme
01.12.2020 11:38
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2019 yılı buzağı desteklemesi için il genelinde bin 719 işletmeye, 4 bin 502 baş buzağı için 1 milyon 688 bin 85 TL destekleme ödemesi gerçekleştirileceğini söyledi.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2019 yılı buzağı desteklemesi için il genelinde bin 719 işletmeye, 4 bin 502 baş buzağı için 1 milyon 688 bin 85 TL destekleme ödemesi gerçekleştirileceğini söyledi.
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada 2019 yılı buzağı destek ödemelerinin ilkinin 27 Kasım günü yapıldığı söyledi. İkinci dönemin ise, 4 Aralıkta başlayacağı anlatan İl Müdürü Yoldaş, "T.C. kimlik ve vergi numarasının son hanesini 4 - 6 - 8 olanlar 4 aralık günü saat 18: 00'dan sonra hesaplarına aktarılacak. Bu kapmada T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 - 2, vergi numarasının son hanesi 0-1-2-3-5-7-9 olanların ödemeleri 27 kasım günü yapıldı. Bu kapsamda il genelinde bin 719 İşletmeye 4 bin 502 baş buzağı için 1 milyon 688 bin 85 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilecektir" dedi. - BİLECİK
Son Dakika Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü 14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Bakan Soylu yeni projeyi duyurdu: Ocaktan itibaren sürücü kartlarındaki bilgiler çipli kimlik kartlarına yüklenecek Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı