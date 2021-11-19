Söğüt'te 60 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında bin çiftçiye 60 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Söğüt ilçesini ziyaret eden Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sercan Erbaş ve İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Bartın ile daire müdürleri karşıladı.

Kaymakam Tuncer'den yürütülen çalışmalar, projeler ve ilçe hakkında brifing alan Vali Kızılkaya daha sonra çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Kızılkaya ardından kapalı pazaryerindeki sebze-meyve tezgahlarını gezerek, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

Kızılkaya, Tarihi Hamidiye İdadisinde "Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi"ni ziyaret ederek, kostüm ve aksesuarları üreten tasarımcı Orhan Kocaoğlu'ndan bilgi aldı.

Kızılkaya daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme" projesi kapsamında bin çiftçiye 60 ton yem bitkisi tohumu dağıtım törenine katıldı.

"İl genelinde 12 bin dekarlık arazide yem bitkileri alanı oluşturacağız"

Bilecik'te hayvancılık sektörünün geliştiğini ifade eden Kızılkaya, "Geçen yıl ki ile bu seneki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış var. Üreticimizin girdi maliyetlerinin azaltılması önemli. Bu anlamda, yem bitkilerinin çoğaltılmasıyla birlikte hayvancılık yapan üreticilerimizin yükünü azaltmış olacağız. İl genelinde 12 bin dekarlık arazide yem bitkileri alanı oluşturacağız. Ekilen tohumların bereketli, çiftçimize can suyu olmasını diliyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da çiftçilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yem bitkisi tohumunu dağıttıklarını anlattı.

Ertuğrul Gazi Türbesindeki "Saygı Nöbeti" değişimini vatandaşlarla birlikte izleyen Vali Kızılkaya, yapımı devam eden "Ertuğrul Gazi Mescidi ile Darul-Kurra" ve müştemilatı inşaatında incelemede bulundu.