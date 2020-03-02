Bilecik'te bin dekarlık bölümünde gübreleme yapıldı - Son Dakika

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meraların verimliliği arttırılması amacıyla hazırlanan bir proje kapsamında bin dekarlık bölümünde gübreleme yapıldı.



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Dombaçayırı ve Söğüt ilçesine bağlı Yeşilyurt köylerinde "Mera Islah ve Amenajman" projesi kapsamında 5 bin 400 dekarlık alanda yapılacak olan gübreleme çalışması kapsamında bin dekarlık bölümünde gübreleme yapıldı.



"Toplamda 5 bin 400 dekarlık alanda gübreleme yapacağız"



Konu hakkında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, meralarımızın verimini arttırmaya yönelik gübreleme uygulaması yaptıklarını anlatarak, "Meralarımızın korunması, verimliliklerinin ve dolayısıyla kapasitelerinin arttırılmasına yönelik bakanlığımızın finansal desteği ile ilimizde her sene iki köyümüzde bu çalışmayı yürütüyoruz. Amacımız, olabildiğince meralarımızı daha planlı kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğine katkı yapmak, bir yandan da meralarımızın verimini arttırarak kaba yem ihtiyacımızın büyük bölümünü bu alanlardan elde edip hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini düşürmek ve dolayısıyla daha karlı bir hayvancılığa imkan sağlamaktır. Bu kapsamda 2019 yılında başladığımız ve 2021 yılında bitirmeyi planladığımız 172 bin TL bütçeli 550 dekarlık Bozüyük ilçemize bağlı Dombaçayırı köy merası ile yine 2018 yılında başladığımız ve 2020 yılında bitirmeyi hedeflediğimiz 151 bin TL bütçeli 4 bin 858 dekarlık Söğüt ilçemize bağlı Yeşilyurt köyümüzde eş zamanlı olarak bu meralarımızın verimini arttırmaya yönelik gübreleme uygulaması yaptık. Projeler kapsamında dekara 15 kilogram gübreleme işlemi uygulanmaktadır. Şu ana kadar her iki meramızın yaklaşık bin dekarlık bölümünde gübreleme çalışması yapılmış olup bundan sonraki dönemlerde de meralarımızın zayıf bölümlerine proje süresi içerisinde, bütçemizin elverdiği ölçüde gübreleme uygulamasına devam edilecektir. Proje kapsamında ayrıca meralarımızdaki otlatma baskısını azaltmak, üreticimizin yem maliyetlerini düşürmek, kaliteli yem bitkisini teşvik etmek amacıyla hayvancılık yapan çiftçilerimize tohum desteği yapılmaktadır. Bu maksatla 200 dekarlık alana ektirilmek üzere 3 bin 200 kilogram macar fiği tohumu, 2 bin dekarlık alana ektirilmek üzere 10 bin 200 kilogram yonca tohumu desteği ve 400 dekarlık alana diktirilmek üzere silajlık mısır tohumu desteği verilecektir" dedi.



İl Müdürü Yoldaş, ayrıca Dombaçayırı köyüne yolculuğu boyunca arazide karşılaştığı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de ziyaret edip sorunlarını dinleyip taleplerini değerlendirmeye aldı. - BİLECİK