Bilecik'te binlerce kişi şehitler için "Sessiz yürüyüş" yaptı - Son Dakika
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Bilecik'te binlerce kişi şehitler için "Sessiz yürüyüş" yaptı

24.05.2022 23:13

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Hande Ünsal konseri şehitler için iptal edildi.

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Hande Ünsal konseri şehitler için iptal edildi. Alana toplanan binlerce kişi şehitler için 'Sessiz' yürüyüş yaptı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit olurken, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda konser için bir araya gelen binlerce kişi, konserin iptal olduğunu öğrenince 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Ardından binlerce kişi saygı duruşunda bulunurken, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu, şehitler için 'Sessiz yürüyüş' yaptı.

"Şehitlerimizin olduğu bir günde bizler eğlenemeyiz"

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da meydandakilere hitaben yaptığı konuşmada 5 şehit olduğu için duyduğu üzüntüyü belirterek, "19 Mayıs coşkusunu hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelemiştik. Burada şimdi bu konuşmayı yapmaya çok zorlanıyorum. Çünkü 5 şehidimiz var. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimiz artabilir, yaralılarımız var, yaramız açık bir şekilde kanıyor. Sizler de uygun görürseniz konserimizi bugün iptal etmek istiyoruz. Bizleri anlayışla karşılayacağınızı biliyoruz. Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Bu akşam bizler eğlenemeyiz. Çünkü bizler Kuruluş ve Kurtuluş'un şehri Bilecik'teyiz. O yüzden saygı duruşunda bulunacağız, İstiklal Marşımızı okuyacağız ve sessiz yürüyüş gerçekleştireceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı
Bilecik'te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı
Bilecik'te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı
Bilecik'te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı
Bilecik'te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı
Bilecik'te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı
Bilecik'te binlerce kişi şehitler için Sessiz yürüyüş yaptı
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te binlerce kişi şehitler için 'Sessiz yürüyüş' yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te binlerce kişi şehitler için "Sessiz yürüyüş" yaptı - Son Dakika
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