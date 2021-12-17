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Bilecik'te bir araçta 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Bilecik'te bir araçta 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

17.12.2021 09:04
Bilecik'te bir araçta 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bilecik'te devriye gezen jandarma ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdururken, araç içinde 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bilecik'te devriye gezen jandarma ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdururken, araç içinde 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında, uyuşturucu madde kullanıma yönelik şüpheli davranışlar sergileyen 1 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelinin içerisinde bulunduğu araçta ve şahsın üzerinde arama faaliyeti icra edilmiş, yapılan aramada; kullanıma hazır 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik'te bir araçta 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu, Jandarma, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te bir araçta 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te bir araçta 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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