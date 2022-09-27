Bilecik'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Bilecik'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

27.09.2022 10:20
Bilecik'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Bilecik'te bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bilecik'te bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tevfikbey Caddesi'ndeki iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark eden bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Çevredekilerin çağrısı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Su ve mama verilen kedi, Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bilecik, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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