Bilecik'te bir cadde koronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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Bilecik'te bir cadde koronavirüs tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı
6 saat önce
Bilecik şehir meydanının da içerisinde bulunduğu Tevfik Bey Caddesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı.
Bilecik şehir meydanının da içerisinde bulunduğu Tevfik Bey Caddesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatıldı.
Valilik tarafından alınan karar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri caddenin giriş ve çıkışları ile ara sokaklara girişleri demir bariyerlerle araç trafiğine kapattı.
Ekipler, vatandaşları araçlarından gerekli olmayan durumlarda sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:00 Kaynak: AA
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