Bilecik'te "Bir çocuk, bir umut" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Bir çocuk, bir umut' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'te "Bir çocuk, bir umut" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan "Bir çocuk, bir umut" projesi etkinliği düzenlendi.

Bilecik'te

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan "Bir çocuk, bir umut" projesi etkinliği düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında yürütülen projeyle, polislik mesleğinin tanıtılması, polise güven duygusunun artırılması, güvenli internet hakkında bilgilendirme yapılması, 155 ihbar hattının kullanımına yönelik uygulamalı eğitim verilmesi, çocukların trafikte anne-babalarını, yakınlarını araç ile seyir halinde cep telefonu ile görüşmeme, emniyet kemeri kullanma, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme-makas atma gibi konularda uyarmaları ile trafikte bir gözleri olmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Kozabirlik İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, öğrencilerden kişisel bilgilerini tanımadıkları kişilerle paylaşmamalarını istedi.

"Sizler bizim geleceğimizsiniz" ifadesinde bulunan Şentürk, şöyle konuştu:

"Gelecekte sizler bizim yerlerimize geçeceksiniz. Sizlerin daha güvenli, huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamanız gerekir. Sizlerin daha iyi şartlara sahip olmanız lazım. Bunun için okullarda iyi bir eğitim alıyorsunuz. Bilgisayarda, sosyal medyada, isminizi, adresinizi, fotoğrafınızı, kimlik numaranızı hiç kimseyle paylaşmayın. Polis güvenliğimiz için gece gündüz çalışıyor. Polisin görevi suçun işlenmesini engellemek. Polis ve jandarma teşkilatlarımıza güvenliğimizi sağlamaları için toplum olarak yardımcı olmalıyız. Tanık olduğumuz suçlarla ilgili polisin işine yarayabilecek bilgileri soğukkanlı bir şekilde polisle paylaşmalıyız. O zaman polis, suç işlenmeden tedbirini alır. Görevini layıkıyla yapar. Biz de toplumsal olarak huzurlu ve güvenli oluruz. Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirmiş olduğu projenin, bize olumlu sonuçlar getireceğine inanıyorum."

Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da öğrencilere faydalı olabileceklerini düşündükleri için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, çocukların anlatılanları hayatlarında uygulayacaklarına inandığını ifade etti.

Proje kapsamında, 8'i anaokul, 6'sı ilkokul, 8'i ortaokul olmak üzere toplamda 22 okulda 4 bin 931 öğrenciye ulaşıldığı bildirildi.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu
RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı Tutunamayanlar ile ekranlara dönüyor Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika Haberleri
22:21 Erzurum'un yıldızları karda uçtu - Son Dakika
22:20 BAKIRKÖY'DE HASTANEDE DOKTORUN DARP EDİLME ANI KAMERADA - Son Dakika
22:20 Pentagon'dan Orta Doğu'ya asker sevkiyatı açıklaması - Son Dakika
22:17 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı - yeniden - Son Dakika
22:16 Antalya'da "15 Temmuz Şehit Aileleri" Buluşması - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 22:23:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te "Bir çocuk, bir umut" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]