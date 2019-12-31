Bilecik'te bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Bilecik'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, baba ve oğlu ile alevlere müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen bekçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Mahallesi İpek Sokak'ta bulunan Fatih Kocabıçak'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkamayan oğluna müdahale etmeye çalışan Kocabıçak'ın babası, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak da dumandan etkilendi.

Baba ve oğlu ile bir bekçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.