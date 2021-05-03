Bilecik'te bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Bilecik'te bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası uygulandı
03.05.2021 13:37
Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi.
Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu eve giden ekipler, 690 lira ile yazboz ve iskambil kağıtları ele geçirdi.
İçerideki 5 kişi hakkında salgın tedbirlerini ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.
Bir şüpheliye ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak"tan adli işlem uygulandı.
Son Dakika Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu Büyük Çamlıca Camii 2 yılda 12 milyon ziyaretçi ağırladı Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi